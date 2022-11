Roma | Kumbulla favorito su Vina per sostituire Mancini

Classifica Gruppo c Betis punti 13, Ludogorets punti 7,punti 7, HJK punti 1 PROBABILI FORMAZIONI: Rui Patricio;, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, El Shaarawy; ...Nedyalkov e soci, reduci dal 3 - 1 contro il Septemvri Sofia, per difendere il 2 - 1 casalingo cercheranno le ripartenze di Rick, Thiago e Tekpetey(3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio;, ...La Roma si gioca contro il Ludogorets l’accesso ai sedicesimi di Europa League: anche un pareggio vorrebbe dire Conference League ...Questa sera andrà in scena l’ultima partita del girone della Roma in Europa League contro il Ludogorets. Ecco le probabili formazioni Questa sera andrà in scena l’ultima partita del girone della Roma ...