Roma | Friedkin supera i 700 milioni investiti per il club

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non solo versamenti per la gestione ordinaria o l’acquisto delle azioni per l’opa, ora iintervengono anche in chiave indebitamento per la. La proprietà statunitense infatti dovrebbe versare circa 94per ripagare il bond da 275emesso nel 2019, con l’aggiunta di 175legati a un nuovo bond partecipato dal L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Per la mia cinquina bisogna andare sull'Europa League e, per esempio, sull'Olimpico di, ancora una volta sold out (fossi il signor, patron dei giallorossi, non me ne andrei mai). ...Commenta per primo Lasta lavorando a una 'sorpresa' per i propri tifosi. Ecco, riferisce La Repubblica, l'ipotesi a cui lavora la: l'idea è molto avanzata, anche se non ancora ufficiale. Ma ci pensano da giorni, a Trigoria , dove vorrebbero colorare di giallorosso tutto o quasi lo stadio Olimpico. Come sempre, una immagine ...Dopo la vittoria in campionato contro l’Hellas Verona arriva un’altra buona notizia per i tifosi della Roma. Secondo Bloomberg News, i Friedkin, proprietari del club giallorosso, hanno portato a ...Il presidente americano ha sfruttato anche altri investitori privati per estinguere il bond in scadenza nel 2024 Nei giorni scorsi la proprietà della Roma ...