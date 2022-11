Robinho condannato per stupro | ma il Brasile nega l’estradizione in Italia | l’ex attaccante del Milan potrebbe scontare la pena in patria

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilha deciso di non concedereindelfantasista del, nonostante la condanna in via definitiva a 9 anni per violenza sessuale di gruppo. La decisione, che si basa sull’articolo 5 della Costituzione del Paese sudamericano, non impedisce a Roma di richiedere comunque il trasferimento dell’esecuzione dellain. L’articolo quinto della Costituzione prevede infatti che nessun cittadino brasiliano sia estradato, salvo eccezioni che non ricorrono nel caso delrossonero. “È una decisione formalmente corretta ma nella sostanza ha trasformato la garanzia costituzionale brasiliana in uno strumento di impunità, vanificando l’esecuzione di una ...

