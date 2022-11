Ritrovata nel Casertano l’autovettura di Kvaratskheila

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durato poco il dispiacere del calciatore azzurro Khvichaper il furto delpatito la notte scorsa mentre dormiva in casa. La Mini Countryman rubata all’attaccante del Napoli è statain serata. L’auto è stata identificata dagli agenti della Polizia in un vialetto di Trentola Ducenta, vicino Aversa nel. La vettura sembrerebbe essere in buone condizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.