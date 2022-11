Rimborso bollette novembre-dicembre | chi può ottenerlo

... che porterà a termine la procedura di. In alcuni casi, quando si compra o rinnova un ... leggi anche, bonus 150 euro e crediti d'imposta: cosa c'è e cosa salta nel decreto Aiuti quater ...La domanda per ottenere ildel pagamento Imu effettuato si può, infatti, presentare entro cinque anni dal pagamento dimostrando, per esempio, l'attivazione delledelle utenze (acqua,...ASCOLI - Altri sostegni economici in arrivo, attraverso specifici fondi statali, per le famiglie ascolane in situazioni di disagio economico e con redditi Isee non superiori ai 10mila ...Contro l’aumento dei prezzi, il governo Meloni sta pensando di rivedere i limiti reddituali per l’accesso ai bonus sociali, tra cui il bonus bollette.