Rigas Fiorentina | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di giovedì 3 novembre 2022) Allo Sporta Parks, il match valido per la 6ª giornata di Conference League 2022/2023 traAllo Sporta Parks,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23.0-0Inizio alle 16.30 Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0:In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

...sarà lain Conference League. Archiviato il discorso qualificazione con il successo contro l'Istanbul Basaksehir, resta da definire la posizione dei viola, che devono battere ile ...Indice Roma - Ludogorets Feyenoord - LazioLe inglesi Roma - Ludogorets, giovedì ore 21.00 Roma nettamente favorita a 1.31 con NetBet e Novibet mentre il Ludogorets a 10.00 con ...La Fiorentina chiude il suo girone di Conference League in Lettonia con la sicurezza di aver già staccato il pass per il turno successivo.Le squadre italiane che giocano in Europa League e Conference quest'oggi torneranno sul terreno di gioco per l'ultima giornata dei gironi ...