Renzi | «Se fossi il segretario del Pd chiamerei Moratti»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il leader di Italia viva: «Le dimissioni dell’assessore lombardo sono un fatto di grandissimo rilievo. Ma il Pd non ha voglia di vincere»

dopo di che la cosa della Moratti è politicamente interessante e sesegretario del Pd ... Musica e parole di Matteo, intervenuto meno di un'ora fa alla trasmissione televisiva su La7, L'aria che tira. "Ciò che ha fatto - ha detto Renzi parlando della Moratti - è un fatto di grandissimo rilievo" e "se fossi il segretario del Pd la chiamerei di corsa". Il Terzo Polo sulla Moratti "deciderà come federazione", dice Matteo Renzi.