Regionali | Pd a Calenda | ' Lazio e Lombardia situazioni diverse' **

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Due impostazioni". Dal Nazareno si risponde così all'offerta di Carlodi un 'pacchetto' che preveda l'intesa Pd e Terzo Polo sia inche in. "L'accordo o si fa suo non si fa nulla", ha detto il leader di Azione. Ma per i vertici dem, la situazione delle due regioni è diversa e per vincere va impostata in modo differente. "C'è un'impostazione diversa, ci sono dinamiche. In-si spiega all'Adnkronos- c'è una destra lacerata che viene da una pessima gestione, disastrosa per quanto riguarda il Covid. Nelinvece le condizioni non sono le stesse e per confermare la guida della regione è essenziale l'unità dal Terzo Polo ai 5 Stelle". La ...

sottolinea pero' che alle'si vince o si perde al primo turno e quindi servono alleanze', fermo restando il 'paletto invalicabile' che riguarda 'il ...... strappo della Moratti in Lombardia che si fa avanti per le: il Carroccio chiede le ... capogruppo alla Camera di Azione - Italia Viva e presidente del partito fondato da Carlo, frena ...Così, a Tagadà su La7, il leader di Azione Carlo Calenda in vista delle alleanze per le Regionali e in merito a eventuali accordi con il Pd. Nell'ambito della discussione con i Dem sui candidati, ..."Quello che non può succedere - ha sottolineato Calenda - è che facciano l'accordo con noi in Lombardia e con M5s in Lazio. L'intesa "o si fa in tutte le Regioni o non si fa" altrimenti "non si danno ...