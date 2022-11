Reddito di cittadinanza «non scadrà il 31 dicembre» | no all' abolizione subito | ma verrà rivisto al ribasso | ipotesi divisione platea beneficiari

Informazione Fiscale

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio 24 , ha anticipato come cambierà ildie a quali categorie di beneficiari rischiano di perderlo con l'insediamento del nuovo Governo.di: come cambierà con il nuovo Governo 'Ilnon è una ...Ildi, sotto questo profilo, sta rappresentando, purtroppo, un forte disincentivo a lavorare, specie in alcuni settori, e genera presso i giovani aspettative di sopravvivenza e ... Reddito di cittadinanza, pagamento del sussidio e ricerca del lavoro da rivedere per il 38 per cento di lettrici e lettori «È assolutamente falso che io sia indagata e daremo corso a azioni legali. Non c'è nessun indagato». Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché a Radio Anch'io su Radio1. «Visibilia è una s ...La discussione della legge di Bilancio potrebbe chiarire le intenzioni del Governo su pensioni e reddito di cittadinanza. La necessità di reperire risorse per quota 41, potrebbe ad esempio portare ad ...