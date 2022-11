Rave party di Viterbo | parla il proprietario dei terreni | «Ho avuto danni per 300mila euro»

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Ho chiesto 300.000dial Viminale per quella porcheria che mi ha devastato la tenuta. Li darò in beneficenza, alla Croce rossa”. Are è Piero Camilli, sindaco di Grotte di Castro nel viterbese,deioccupati lo scorso agosto per il maxidello sballo. Migliaia di giovani da ogni parte d’Italia e dall’estero. Che a partire dal 14 agosto si sono dati appuntamento nella zona del lago di Mezzano per una no stop di musica, droga, alcol, deliri e stupri. Il raduno, che ha paralizzato la Tuscia, si è concluso con la morte di un ragazzo di 24 anni. MaxiildeiIntervistato da la Verità racconta che, nonostante le centinaia ...

... ma non a caso accomunate, tra loro e con quella della risposta legislativa ai, in un decretolegge all'insegna di "legge e ordine" e "tolleranza zero". Molto specifica la questione dell'...- 'Inon servono per ballare ma per utilizzare sostanze stupefacenti. Questo provvedimento è legittimo nell'esigenza dei nostri ragazzi' ha risposto il sottosegratario alla GiustiziaNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...