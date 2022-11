Rave e pugno duro sulla movida Cosa pensano di fare a Palazzo San Giacomo

L'aspetto tattico c'è, perché il provvedimento suipiace al suo elettorato, però se lo vediamo ... Dal governo che lo tiene inSi deve trovare evidentemente in una situazione di impedimento ...Nel Regno Unito ilduro è scattato nel 1994, in Francia giro di vite dal 2002. Lo speciale comprende due articoli.Primo approdo in Aula al Senato. Forza Italia: "Ok aggiustamenti ma non si torna indietro"; Lega: "Non nega diritti, il partito del 'Save the rave' si rassegni" ...Per Giorgia Meloni l'antifascismo è quello dei facinorosi di sinistra con la chiave inglese contro i ragazzi di destra: la loro comunità politica è in continuità con il neo-fascismo degli anni Settant ...