Raoul Bova è pronto a sposare Rocío Muñoz Morales | “La proposta a sorpresa”

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 novembre 2022)stanno insieme da tanti anni, ma non si sono mai sposati. Non hanno mai considerato le nozze una sorta di “urgenza”: gli amori possono funzionare anche senza dirsi “Sì” per sempre. Tuttavia, sembra proprio che l’attore siaa fare il passo successivo con la sua, e che stia solo aspettando il momento giusto. Dl resto, laaveva detto di essere una donna tradizionale e di stare attendendo la suavuole“Me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta”, le parole di ...