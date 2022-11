Raduno a Predappio | ecco cosa ne pensano i politici

Leggi Anche, 8 indagati per il saluto romano al corteo per il centenario della marcia su Roma Leggi Anche, Piantedosi: 'diverso da rave di Modena' ' Mi sento distante anche ...Finché ci si ferma ai limiti previsti dalla Costituzione, dunque solo a sicurezza e incolumità pubblica si può infatti salvare anche il surrealedi, ma se si comincia erroneamente a ...Sul raduno di Preappio con camicie nere e saluti romani il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che si tratta di una manifestazione " distante politicamente da lei". Ma anche dag ...Per il costituzionalista "non distingue un rave dalla festa rumorosa di 51 bambini nel parco o di 51 tifosi in piazza che schiamazzano per la vittoria ...