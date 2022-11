Qui Zingonia | notiziario del 2 11

(Di giovedì 3 novembre 2022) Doppia seduta oggi per i nerazzurri al Centro Bortolotti in preparazione della sfida con il Napoli di sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro differenziato per de Roon e Zappacosta. Domani, giovedì 3 novembre, è in programma un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

