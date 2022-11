Quasi certo che il Samsung Galaxy S23 monti lo Snapdragon 8 Gen 2

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ora è praticamente confermato che il colosso di Seul utilizzerà esclusivamente il processore8 Gen. 2 per ilS23. Secondo a quanto riferito da ‘SamMobile‘, la società asiatica non utilizzerà più un chipset Exynos a bordo sua serie di smartphone di punta del 2023. Il processore delS23 è stato ora confermato attraverso un elenco di benchmark. La versione americana sbloccata del modello Plus (SM-S916U) è stata individuata nel database di Geekbench, rivelando la presenza del processore8 Gen. 2 (con GPU Adreno 740), 8GB di RAM e il sistema operativo Android 13. Questo significa anche che iS23 e S23 Ultra saranno dotati dello stesso processore. Le versioni asiatica ed europea dei ...

La Gazzetta dello Sport

... a unpunto, se giocare la Champions League aiuta a crescere. Mi ha risposto, "No, io cresco qui, in allenamento, tutti i giorni, lavorando, facendo quello che dice il Mister. Ho25 anni ...Porter Harris ha trascorsocinque anni a lavorare con Elon Musk sulle batterie che azionano la navicella spaziale F9 ... A unpunto si vedono le persone per quello che sono anche se è si ... Berrettini non recupera: quasi certo il no al Masters 1000 di Parigi Modenese verace e di indole particolarmente focosa, figlio di Reclus – uno dei meccanici motoristi più abili della Scuderia Ferrari – e di Afra Gori, Forghieri varcò per la prima volta i cancelli dell ...Elon Musk è stato quantomeno incauto ad annunciare la modifica del processo di verifica dei profili Twitter: gli hacker stanno già approfittando dell'incertezza degli utenti.