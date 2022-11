Quarte dosi vaccino Covid | Gimbe | in 7 giorni crollo del 25%

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA – Sono state quasi 4,3 milioni ledicontro il-19, ovvero l’hanno fatta circa due persone su dieci tra quelle a cui sono prioritariamente consigliate. Ma nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre, la media delle somministrazioni ha visto un forte calo del 25,3%: ne sono state fatte 27.680 al giorno, rispetto alle 37.031 della scorsa settimana. Lo rileva il monitoraggio della Fondazionesull’andamento della campagna vaccinale, i cui dati risultano ancora aggiornati quotidianamente. Sono 6,8 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose dicontro il. Secondo il monitoraggio della Fondazione, in base alla platea di 19,1 milioni di persone tra over 60, ...

Al 2 novembre (aggiornamento ore 06.17) sono state somministrate 4.295.324, con una media mobile di 27.680 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 37.031 della scorsa settimana (...