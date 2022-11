“Qua finisce male” GF Vip | la bomba sotto le coperte Tutti hanno visto e ora sono guai

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nonostante il suo sia un amore libero dentro e fuori il GF Vip 7, Sofia Giaele De Donà starebbe temendo il peggio per il suo matrimonio milionario con Bradford Beck. Divorzio in agguato? Per lei, il marito sarebbe adirato più per delle frasi che ha detto su Antonino Spinalbese che per le ‘coccole’ fattele lenzuola. Ora Sofia Giaele De Donà, dopo essersi annodata ad Antonino Spinalbeselepiù volte, ma anche dietro una coltre di cuscini costruita con l’aiuto dello stesso ex compagno di Belen Rodriguez, sta tremando al pensiero di cosa possa pensare di lei al GF Vip 7 Braford Beck. Aria di divorzio e di vendetta. GF Vip 7, Giaele De Donà e la storia con Antonino Spinalbese “Chissà che vorrà fare”, detto Sofia Giaele De Donà discorrendo con i suoi coinquilini. “Così però, magari, sto scoprendo un suo ...