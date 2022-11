Pure i partigiani si schierano | ecco l’Associazione Nazionale Party Illegali

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 3 novembre 2022) Manca solo la segreteria dell’Onu e ormai tutti si sono schierati contro il governo di Giorgia Meloni. La causa? Ovviamente non può che essere il decreto anti-rave, deliberato successivamente ai fatti di Modena del weekend scorso. Già a partire dalle prime ore dalla messa in vigore della disposizione,che si sono sollevati tutti gli pseudogiuristi di sinistra, momentaneamente prestati alla politica ed al giornalismo, secondo cui la nuova norma andrebbe a limitare la libertà di manifestazione, tutelata ex art. 17 Cost. Dopo gli strafalcioni di Letta e Conte (secondo cui si tratterebbe addirittura di una norma da “stato di polizia”), è arrivato il delirio di Concita Di Gregorio: questa volta, l’art 434bis cp porrebbe un divieto anche per gli addii al nubilato a casa di amici. E va bene, a questo punto mettiamoci dentro anche le feste di compleanno dei bambini ...