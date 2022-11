Probabili formazioni Roma-Lazio | tredicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ledi, match delladi. Tutto pronto per il Derby della Capitale, sarà una sfida all’ultimo sangue, nonostante l’intermezzo di Europa League per entrambe che potrebbe aver fatto spendere energie. Entrambe le squadre vorrano però farsi trovare pronti di fronte ad un Olimpico sold out. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Pellegrini ed El Shaarawy favoriti per assecondare l’unica punta Abraham nel 3-4-2-1 di Mourinho. Karsdorp e Zalewski sulle fasce. Intoccabile la difesa: Mancini, Smalling, Ibanez.– Sarri deve rinunciare a ...