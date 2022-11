Prima pagina Gazzetta dello Sport | Paradiso Milan | Purgatorio Juve

+13% consegne a 1,281 mln, migliora disponibilita' chip . Stellantis ha chiuso il terzo trimestre 2022 con ricavi netti in rialzo del 29% a 42,1 miliardi di euro, grazie soprattutto all'aumento dei ...*** Stellantis: +13% consegne a 1,281 mln, migliora disponibilita' chip (RCO). 03 - 11 - 22 08:04:37 (0086) 0 NNNN"Giroud d'Italia" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Doppietta e assist di Olivier Giroud che trascina il Milan contro il Salisburgo nel 4-0 di San ...La Juve lotta ma perde, adesso è in Europa League", titola stamane in prima pagina La Stampa. Un saluto alla Champions in una serata in cui non è tutto da buttare.