Prezzo del gas in calo a ottobre | bollette giù del 12 | 9% Ma il 2022 è un salasso per le famiglie | 1 702 euro | +67%

(Di giovedì 3 novembre 2022) Cala la bolletta gas per leancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all’ingrosso della scorsa estate, con l’applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile dell’Arera si sono potute intercettare le significative riduzioni di costo della materia prima delle ultime settimane. La famiglia tipo, per i consumi effettuati nel mese di, riceverà una bolletta con una riduzione del -12,9% rispetto al costo del III trimestre. Lo rende noto l'Arera in un comunicato. Segui su affaritaliani.it

Riduzioni dei costi dovrebbero arrivare anche per l' elettricità : come è noto i prezzi dell'energia elettrica si formano sulla base di produzione marginale (ossia la fonte più costosa) e ...Cala la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Nonostante i record nei mercati all'ingrosso della scorsa estate, con ...