Presidenti commissioni permanenti Senato | si votano il 9 novembre

(Di giovedì 3 novembre 2022) Importante appuntamento la prossima settimana. Infatti ledelsono convocate per il 9per eleggere i. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama. Si procederà alla costituzione dei relativi Uffici di Presidenza, secondo due turni: alle 10,30 e alle 12.

Sanità Informazione

Lepermanenti del Senato sono convocate per il 9 novembre per eleggere i. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama. Si procederà alla costituzione dei relativi ...Tra i primi atti dellefigura l'elezione dei rispettivi. I gruppi parlamentari designeranno i propri componenti entro le 17 di martedi' prossimo. Bof 03 - 11 - 22 16:04:11 (... In attesa dei presidenti di commissione Parlamento al lavoro sul Dl Aiuti Ter La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bruxelles dove nel pomeriggio incontra i vertici delle istituzioni europee. Prima di vedere la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la presi ...E' stata ufficializzata dalla commissione regionale Agricoltura la modifica della legge sui parchi spostando di fatto la gestione del Parco Agricolo Sud Milano da Città Metropolitana a Regione.