Pozzuoli | benessere psicologico e fibromialgia a Palazzo Migliaresi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Freee Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute hanno organizzato per Sabato 12 novembre, a partire dalle 15,30, un convegno asua cura rispettivamente del dott. Antonio Vitale (ortopedico e fisiatra) e il dott. Giuseppe Veneziano (psicologo e psicoterapeuta). Nel corso della conferenza sarà possibile espletare Il Blog di Giò.

Pozzuoli News 24

...motivazionale A, grazie al monitoraggio del professor Raffaele Landolfi, internista ematologo docente presso l'Università del Sacro Cuore di Roma, è iniziato il lavoro dei Gruppi -...Nella struttura di, diretta dalla dott.ssa Maria Luisa Palma, grazie al monitoraggio ... e' iniziato il lavoro dei Gruppi -formati in collaborazione con lo staff medico della casa ... POZZUOLI| “Benessere dei minori e contrasto alla povertà educativa”, individuate le strutture: 2 sono legate a dei consiglieri comunali In via Reginelle a Pozzuoli un centauro tenta di fuggire all'alt e viene inseguito. Quindi, tenta di liberarsi di un sacchetto, ma perde il controllo del mezzo e va a sbattere contro un ...La nuova frontiera. La tecnologia 3D approda nelle sale dedicate agli interventi oculistici dell’ospedale di Pozzuoli. Grazie all’utilizzo di appositi occhiali polarizzati, utilizzati ...