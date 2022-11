Polonia | barriera lungo il confine russo con Kaliningrad per evitare l' arrivo di migranti

(Di giovedì 3 novembre 2022)in allerta per le possibili provocazioni russe: il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, annuncia la costruzione di unailcon, con l'obiettivo ...

... ho deciso di adottare delle misure per rafforzare la sicurezza al confine tra lae l'enclave di Kaliningrad e di renderla più impermeabile". "Latemporanea consisterebbe di tre file ...I soldati polacchi hanno iniziato a costruire una lungadi filo spinato al confine dellacon la enclave russa di Kaliningrad, nella regione del divario di Suwalki. Ilgoverno di Varsavia teme che da questa frontiera possa arrivare ...l ministro della Difesa Blaszczak, annuncia la costruzione di una barriera lungo il confine per fermare i cittadini che lasciano l’enclave russa e mentre Varsavia teme che Mosca stia architettando un’ ...I soldati polacchi con rotoli di filo spianto sigillano il confine: una barriera di 130 miglia, circa 210 chilometri, per separare la Polonia"da Kaliningrad, l'exclave russa sul mar Baltico, e dalla B ...