Polonia | avviata la costruzione di una recinzione con filo spinato al confine con l’enclave russa di Kaliningrad

(Di giovedì 3 novembre 2022) Laavvia ladi unatemporanea lungo ilterrestre di 210 chilometri condi. Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha annunciato la decisione, tra le preoccupazioni di Varsavia, che la Russia abbia intenzione di orchestrare un afflusso di migranti. “L’aeroporto diora accetta voli dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Ho deciso di agire per rafforzare la sicurezza delpolacco”, ha detto Blaszczak ai giornalisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

