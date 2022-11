Pluto TV | novembre 2022 | le novità in catalogo per film e serie TV

(Di giovedì 3 novembre 2022) SuTV anuoviTV ined, in esclusiva, uno speciale pop-up channel interamente dedicato a Inazuma Eleven. La programmazione diTV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, è pronta a sorprendere il pubblico con tanteinquesto, mese dell'anno in cui le piogge e il maltempo rendono lecito restare a casa e fare una bella scorpacciata diTV. SuTV arriva anche uno speciale pop-up channel interamente dedicato a Inazuma Eleven, famoso anime a tema calcistico, che celebra la ventiduesima edizione della più importante ...

ABBUFFATE! Dal 4suTV si accende il nuovo canale dedicato alle abbuffate:TV Food Mania. Una carrellata di programmi MTV a tema food a cui sarà impossibile resistere: dalle gare ...Inoltre, lo speciale dell'evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14anche su Paramount+. E ancora, suTV, nei tre giorni che precedono l'evento, si accenderà un pop - up channel a ...Su Pluto TV a novembre 2022 nuovi film e serie TV in catalogo ed, in esclusiva, uno speciale pop-up channel interamente dedicato a Inazuma Eleven.Dopo l'esperienza con Discovery su Pluto Tv tornano le serie di Star Trek con TNG, Deep Space Nine e la serie classica - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...