Playstation Plus perde 2 milioni di abbonati

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha perso quasi dueditra luglio e settembre 2022, dopo il passaggio alla nuova offerta a livelli, passando dai precedenti 47,3agli attuali 45,4di. È quanto emerge dai risultati finanziari del secondo trimestre del 2022 insieme ad un altro calo, quello degli utenti attivi mensili passati a 102dai precedenti 103. Ad essere in calo è in particolare il coinvolgimento degli utenti di4 rispetto al nuovo hardware su cui la dirigenza dell’azienda giapponese punterà maggiormente per ridurre il gap per la perdita del 4% deglirinnovata, abbonamento a più ...

In questo caso è stato registrato per PS4 e PS5, il che suggerisce che potrebbe essere aggiunto a breve al catalogoPremium, come già accaduto con i classici Syphon Filter e Syphon ...... Xbox e Nintendo, ve le elenchiamo: - Ricariche perStore - AbbonamentiNow - Ricariche per Marketplace Xbox - Abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e ...Ghost Trick e Syphon Filter 3 sono stati avvistati nel rating coreano, indice di una possibile pubblicazione dei titoli su console.A volte il sistema coreano di classificazione in base all'età ci ha aiutato a conoscere l'esistenza di alcuni videogiochi prima che venissero annunciati ufficialmente. Bene, tutto indica che la stessa ...