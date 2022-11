Piqué lascia il Barcellona | «Sabato la mia ultima partita al Camp Nou»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Gerardil. “sarà la miaalNou”, ha dichiarato il difensore spagnolo. A 35 anni, il centrale catalano lascerà così il calcio quantomeno a livello di club: “Ho sempre detto che non ci sarebbe stato un altro club al di fuori del Barça e così sarà”, ha aggiunto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tuttosport

Il messaggio che manda è chiaro cioè quello di salvaguardare l'importanza del ricordo di una storia d'amore checomunque un insegnamento e soprattutto la fondamentale scelta di decidere di ...... prima,tiene in fuorigioco il centrocampista nerazzurro stando due metri più basso rispetto ai compagni di reparto, e poiandare il pallone senza intervenire, non accorgendosi della ... Juventus-Psg, Gatti come Piqué su Mbappé: il meme Champions