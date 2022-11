Pioli | ' Siamo cresciuti | agli ottavi ce la giocheremo Dobbiamo essere ambiziosi'

In vigiliaera apparso particolarmente di buon umore. Battute a ripetizione in conferenza ... Mai campioni d'Italia e dobbiamo cercare di andare più avanti possibile, ce la vogliamo giocare ...... la squadra dinon può proprio fare a meno di Oliver Giroud. 'È stata una serata perfetta per me e per la squadra, volevamo fare una gara di livello e ciriusciti. L'anno scorso eravamo ...Il tecnico rossonero: “Ci sono tantissimi margini di crescita. Tutti i miei giocatori possono ancora fare di più. Non dobbiamo avere paura di puntare in alto” ...Il tecnico rossonero si gode la qualificazione tra le migliori sedici e l'attaccante francese: ecco le sue parole ...