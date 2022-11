Pioli avverte il Napoli | “Voglio che accada prima della sosta”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il Milan chiude il suo cammino in Champions League con una convincente vittoria per 4-0 contro il Salisburgo. I rossoneri chiudono il girone al secondo posto, dietro al Chelsea degli exKoulibaly e Jorginho. AC Milan players (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Le dichiarazioni didurante il post-partita Durante il post-partita di Milan-Salisburgo, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video l’allenatore dei rossoneri, esprimento alcune considerazioni sul sorteggio: “Chiunque incontreremo sarà sicuramente un avversario difficile. Però noi siamo il Milan e siamo i campioni d’Italia, quindi non dobbiamo avere paura di nessuno e dobbiamo provare sempre a scendere in campo mostrando il nostro gioco”parla anche del: avete sentito? Il ...