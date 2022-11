Pioggia e temporali sul litorale laziale | allerta meteo gialla per il 4 Novembre

Comune di Pisa

Dopo una lunga coda di fine estate, è in arrivo un cambiamento meteo che porterà il clima in un assetto più autunnale. L' allerta pere vento oggi riguarda l'Emilia, mentre per la giornata di venerdì sarà estesa anche alla Romagna e alla provincia di Rimini. Previsto anche un calo delle temperature che, dopo giornate con ...L'AQUILA - Arrivano piogge esull'Italia, a partire dalle regioni settentrionali e successivamente in estensione sul resto del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha ... Allerta meteo gialla per pioggia, temporali e mareggiate Bomba d’acqua ad Ostia nel primo pomeriggio di oggi: la pioggia allaga le strade e crea disagi alla popolazione per i suoi spostamenti ...VENEZIA - Maltempo a Venezia. Il ciclone "Genoa Low" porterà inizialmente maltempo al Nord-Ovest con piogge intense e le prime nevicate sulle Alpi oltre i 1800 metri. Venerdi 4 novembre, in occasione ...