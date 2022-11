Pino Taormina | La rosa del Napoli vale oltre 600 milioni di euro

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 novembre 2022), giornalista del Mattino, ha analizzato la crescita economica delladel, grazie ai risultati della squadra e alla crescita esponenziale dei singoli: "Primo in campionato e qualificato agli ottavi di finale di Champions. Ma forse i numeri che gratificano di più Luciano Spalletti sono quelli relativi alla valorizzazione della: con lui,in pochi mesi, ilha fatto il salto doppio, per la felicità di De Laurentiis. Dice il sito specializzato Transfermarkt- citato persino dalla procura di Torino nel caso della plusnze- che da 440le quotazioni sono arrivate a circa 500. Ma non è così: prendete Kvara, secondo il sito in questione, oggi35...