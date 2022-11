Piccola guida al Mediterraneo orientale per il nuovo governo

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 novembre 2022) Al di là della visita di Giorgia Meloni in Ue e dei quotidiani riverberi nel vecchio continente della guerra in Ucraina (grano e caro energia) c’è un settore molto rilevante alla voce politica estera, dove l’Italia deve decidere che ruolo assumere. Ilè in questo particolare momento al centro di moltissimi interessi, per via del dossier energetico, delle nuove relazioni tra stati che vi si affacciano e per via delle influenze esterne dei big players sulle dinamiche che si stanno materializzando in queste settimane. Giacimenti e interessi Come è noto, anche alla luce delle nuove scoperte di gas nei giacimenti di Glauko, Mercury e Kronos, l’intera fascia marina che va dal centro alla parte piùdel Mare Nostrum rappresenta un terreno di incontro/scontro: se inizialmente l’idea del gasdotto Eastmed che ...