Per Meloni esordio a Bruxelles | sul tavolo Pnrr ed Energia - Metsola | Italia resti centrale in Ue

03 nov 17:08 Metsola: ruolo Italia centrale in Ue, restiamo uniti 'Benvenuta Presidente Giorgiaall'Europarlamento. L'Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell'Ue. Più che mai - con l'invasione Russa dell'Ucraina, prezzi dell'energia alle stelle e inflazione in aumento - dobbiamo ......99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonatileggere anche Leggi anche...Quindi con la Norvegia abbiamo rapporti di cortesia, per carità, ma non ci sono rapporti diretti, né di mandato né di alcun tipo di vincolo. La nave è di un armatore privato e noi la noleggiamo. La ..."Visita bagnata, visita fortunata...", scherza la premier che vuole far leva sulle sanzioni a Mosca, ma Berlino già ha detto no a un Recovery ...