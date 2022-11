Per il Milan non è stato facile

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il 4-0 inflitto al Salisburgo in una sera da San Siro tutto esaurito èper ilun sospiro di sollievo da pericolo scampato, di quelli che fai quando accerti che quel piccolo rigonfiamento che hai sotto pelle non è davvero un linfonodo ingrossato. I rossoneri venivano dalla sconfitta contro il Torino, che con un’intensità fuori scala e una grande fluidità nel gestire le marcature a uomo era riuscita a far sembrare quella di Pioli una squadra più normale, più prevedibile di quanto solitamente non sia. La tensione che si è avvertita almeno per tutto il primo tempo, quella strana luce che nelle grandi notti di San Siro fa sembrare ogni singola palla persa decisiva ai fini del risultato finale, era dovuta anche al fatto che il Salisburgo, una squadra per certi versi simile al Torino, aveva già dimostrato all’andata di saper mettere in difficoltà ...