Pensioni | premi per chi resta a lavoro | il piano del Governo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 novembre 2022) Prende forma la proposta delsulla decontribuzione per incentivare i lavoratori in possesso dei requisiti di pensionamento a rimanere al. Una sorta di “o” per chi rinvia la pensione, con una busta paga maggiorata di un terzo per evitare nuove fughe soprattutto dal pubblico impiego, medici in primis. Uno per chi rinvia l’uscita dalLa misura dovrebbe trovare spazio già nella Legge di Bilancio dove dovrebbe trovare spazio anche i provvedimenti per sostituire Quota 102, magari con una versione rivista (62 o 63 anni d’età e 41 di versamenti). Requisiti minimi richiesti per accedere alla pensione che, anche se in più di un caso differiscono tra le varie categorie, diventerebbero la soglia oltre la quale scatterebbe l’incentivo. Nessuna soglia rigida L’ipotesi allo studio per ...