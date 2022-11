Pd | Renzi | ' io king maker al contrario | se appoggio un candidato lo ammazzo'

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov (Adnkronos) - "Nel Pd funziona così, se dico Bonaccini vince Nardella. Se dico Nardella vince Bonaccini. Letta è lì per lo stai sereno, perchè teneva tutti insieme contro di me. Io sonoal, sequalcuno lo". Lo ha detto Matteoa 'L'aria che tira'. "Chiunque si metta a fare ildeve sciogliere un nodo, Conte o Calenda? Tutti e due non si può. Se non scelgono, finisce che stanno con Giorgia", ha aggiunto il leader di Iv.

