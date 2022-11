Passi indietro | Covid | reintegro medici no vax | scoppia il caso La sfida delle Regioni

(Di giovedì 3 novembre 2022) La quarta dose di vaccino contro ilè stata inoculata a quasi 4,3 milioni di persone, solo due su dieci tra quelle cui sarebbe consigliata. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe inoltre nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre, la mediasomministrazioni ha visto un calo del 25,3% rispetto ai sette giorni precedenti. Rimane inalterata poi la platea dei non vaccinati: sono 6,8 milioni gli italiani di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino contro il. Da qui l'allarme del presidente della Fondazione Nino Cartabellotta: lo stop alla pubblicazione dei dati giornalieri sull'andamento della pandemia "è un passosulla trasparenza". Cartabellotta è critico anche in merito alla decisione del governo di reintegrare i sanitari non vaccinati e sulle ...

