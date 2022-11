Parte dal Senato l’esame della norma sui Rave E mercoledì 9 si eleggono i presidenti delle commissioni

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il primo decreto del governo Meloni, con le relative polemiche riguardanti iparty e il reintegro dei medici no vax, è stato incardinato a Palazzo Madama. Spetterà airi iniziare l’iter di conversione del provvedimento, da convertire in legge entro 60 giorni. Il decreto – intitolato misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti Covid e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali -, arriva in«nella forma approvata all’unanimità dal Consiglio dei ministri». A chiarirlo, fonti governative. Eventuali correzioni saranno oggetto di esame in commissione. L’agenda di Palazzo Madama Dalla ...