Pallanuoto | Supercoppa LEN 2022 | Sabadell-Pro Recco si giocherà il 19 novembre | derby greco tra le donne il 17 dicembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) LaLENdisisabato 19(orario da definire) a, in Spagna: come da prassi sarà dunque la formazione catalana, vincitrice dell’Euro Cup 2021-, ad ospitare in casa i detentori della Champions League 2021-. Il CN, infatti, nella scorsa stagione ha conquistato la seconda competizione continentale battendo il Telimar Palermo nella doppia sfida di finale (7-9, 11-5), mentre la Proha vinto il massimo torneo europeo sconfiggendo ai tiri di rigore i serbi del Novi Beograd (13-13, 4-3) nell’ultimo atto della Final Eight di Belgrado. Nel 2021 laLEN ha visto la Probattere in trasferta i magiari dello ...