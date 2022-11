Pallanuoto femminile | World League 2022 | Paesi Bassi-Italia 18-17 Semifinali a forte rischio per il Setterosa

(Di giovedì 3 novembre 2022) La Super Final delladivede oggi, giovedì 3 novembre, a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna, la sconfitta dell’, che cede aiper 17-18. Ildomani dovrà battere gli Stati Uniti per accedere alledella competizione.sempre a fare l’andatura, con l’costretta ad inseguire sin da subito: ilpiù volte acciuffa il pari, ma non riesce mai a mettere la testa avanti ed alla fine subisce la rete decisiva a soli 11? dalla sirena finale. Le neerlandesi sembravano avere il match in pugno nel terzo quarto, ma le azzurre hanno riaperto la contesa. I ...

L'Olanda batte l'Italia 18 - 17 nella seconda giornata del girone A della Super Final di World League 2022 di. Prima sconfitta per il Setterosa dopo la vittoria all'esordio sul Canada. A due mesi dalla sconfitta nella finale per il bronzo europeo contro le azzurre, van de Kraats e ...La Supercoppa LEN 2022 disi giocherà invece sabato 17 dicembre (orario da definire) ad Atene , in Grecia : previsto il derby del Pireo tra le detentrici dell'Euro League, l'Olympiacos , e le detentrici ...