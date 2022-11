Secolo d'Italia

...Arshad Sharif è morto sul colpo in Kenya dopo essere stato colpito da una raffica diesplosi ...'una collaborazione totale' e l'accelerazione del processo di rimpatrio della salma in. Il ......di avere il visto scaduto e di essere in attesa per un nuovo visto per andare in. Aveva ... Avevamo corso verso l'ostello con il cuore in gola, mentre i suoni deglirimbombavano alle ... Pakistan, spari contro l'ex premier Imran Khan: ucciso l'attentatore. Il video dell'attacco Imran Khan è rimasto ferito alla gamba da colpi d'arma da fuoco sparati durante una manifestazione a Waziraband The post Pakistan, ex primo ministro Imran Khan ferito alla gamba durante una manifestaz ...(Adnkronos) – L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è rimasto ferito alla gamba da colpi d’arma da fuoco sparati durante la manifestazione alla quale stava partecipando a Waziraband. Lo riporta il ...