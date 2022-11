Pagnozzi Wde Maspell Srl | “Xylexpo | grande interesse per il trattamento termico sottovuoto del legno”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 3 novembre 2022. È stata un successo la 27esima edizione di, la manifestazione organizzata da Acimall, l'associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del, che si è svolta a FieraMilano Rho dal 12 al 15 ottobre. Migliaia di visitatori hanno potuto prendere visione delle novità del settore grazie ai 280 espositori che hanno presentato prodotti e lavorazioni di ultima generazione.attenzione è stata posta sul tema della sostenibilità ambientale, mai come oggi fondamentale per qualsiasi azienda. In questo senso, tra i diversi espositori si è distinta WdeSrl , società umbra specializzata nell'essiccazione e neldelattraverso il(Thermo Vacuum System – ...