Padova-Imolese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2022 2023

(Di giovedì 3 novembre 2022) La sfida dello stadio Romeo Mentisarà visibilein tv? Ecco il, l’e ladel match valido per i sedicesimi delladi. I biancoscudati, archiviato il pareggio in campionato colto sul campo di Piacenza, hanno bisogno di ritrovare la vittoria in, che significherebbe passaggio del turno. La compagine ospite, dal suo canto, spera di dare seguito al successo ottenuto nel weekend. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14:30 di giovedì 3 novembre, lasarà trasmessa su Eleven Sports. SEGUI LA...

...in diretta tv e streaming 01.30 Palmeiras - Fortaleza (Brasileirão) - SPORTITALIA e ONEFOOTBALL 12.30 Wuhan Three Town - Guangzhou City (Chinese Super League) - ONEFOOTBALL 14.30(...... alle ore 14:30 cone Piacenza - Sangiuliano City. La vincente del primo incontro affronterà il Gubbio, la seconda la Juventus Next Generation. Partite in Diretta Live del giorno su ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Mauro Antonioli, tecnico dell'Imolese, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Padova: “La Coppa Italia è occasione per dare minutaggio a chi ha giocato meno, ovviamente ...