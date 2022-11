Padel | Mondiali 2022 | l’Italia femminile domina contro la Germania e vola in semifinale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tutto facile pernei quarti di finale aidi. A Dubai le ragazze capitanate da Marcela Ferrari non hanno deluso e hanno sconfitto con un nettissimo 3-0 la. Domani le azzurre torneranno in campo per sfidare la temibilissima Argentina (oggi vittoriosala Svezia): in palio ci sarà un posto in finale. Nel primo indi giornata sono scese in campo Roberta Vinci e Giulia Sussarello, che hanno sconfitto Denise Hofer e Victoria Kurz con un facile 6-1 6-2 in 49 minuti di gioco. Le due azzurre, reduci dalla sconfitta di ierile portoghesi Ana Catarina Nogueira e Katia Rodrigues, oggi hannoto in lungo e in largo e hanno così regalato il primo punto ...