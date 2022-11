Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip | ma è la regina dei ritiri 5 giorni in Honduras | 3 al Gran Hermano

(Di giovedì 3 novembre 2022)è una delle nuove concorrenti delVip, ma in Spagna – paese dove ha trovato la popolarità – è famosa per essere la Flavia Vento dei reality show. Nel 2016 ha partecipato a Supervivientes rimanendo insolo cinque; due anni dopo è stata la volta delVip dove è durata pure meno, tre, prima di aprire la porta rossa e tornare a casa sua. Solo nel reality game La Casa Fuerte è riuscita a restare in gioco, ma solo perché ha partecipato in coppia con Ivan Gonzeles, suo fidanzato dell’epoca. A proposito proprio di Ivan Gonzalez (che alVip ha partecipato nel 2020 nell’edizione con Antonella Elia ...

Poi arriveranno:(star dei reality spagnoli), Micol Incorvaia (sorella della più nota Clizia, altra ex gieffina) e Sarah Altobello (sosia italiana di Melania Trump, spesso ...Quella di oggi sarà una puntata decisamente da non perdere, che registrerà l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Luca Onestini, Edoardo Tavassi,, Micol Incorvaia, Luciano Punzo ...Il pubblico si aspetta scintille con l’ex fidanzata Soleil Sorge, che conduce il format web, per Onestini si tratta di un ritorno della casa del Grande Fratello ...Frecciatina da parte del conduttore del GF Vip alla concorrente che dice di essere in crisi per le mancate notizie dall'esterno sul marito Brad ...