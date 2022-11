Omicidio Boiocchi e lo sgombero della curva nord a San Siro | la testimonianza | Ceffoni a chi non voleva uscire

(Di giovedì 3 novembre 2022) commenta È ancora tanto lo sconcerto tra i tifosi dell'Inter per quanto accaduto a San, sabato 29 settembre. I capi ultrà hanno ordinato lonero azzurra in seguito all'...

... tra l'altro, è stato sentito come teste di recente anche nel caso dell'di sabato scorso di Vittorio, leader storico della curva nerazzurra. . 3 novembre 2022I capi ultrà hanno ordinato lo sgombero della curva nord nero azzurra in seguito all'del loro storico leader Vittorio, il 69enne con alle spalle più di dieci condanne, 26 anni di ...È ancora tanto lo sconcerto tra i tifosi dell'Inter per quanto accaduto a San Siro, sabato 29 settembre. I capi ultrà hanno ordinato lo sgombero della curva nord nero azzurra in seguito all'omic ...La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, ha disposto la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo con divieto di dimora nel capoluogo lombardo p ...