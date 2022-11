Olimpia Milano-Real Madrid stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come sesta giornata dell’di. Dopo la brutta battuta d’arresto subita in Catalogna contro il Barcellona, la formazione di coach Messina è pronta per affrontare l’altra superpotenza spagnola, i Blancos che da quest’anno contano su Sergio Rodriguez, che fino a pochi mesi fa era di casa al Mediolanum Forum di Assago. Oltre ai punti importanti, quindi, in gioco ci sono anche le forti emozioni da gestire per il ritorno di un giocatore che ha segnato la storia recente dell’. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 3 novembre, con la partita che ...