A un anno e mezzo di distanza dall'istituzione del limite di 30km orari nelle vie del centro abitato,il primato nazionale della bassa velocità nella mobilità urbana. Un esempio seguito da altri Comuni in Italia, e ora annunciato anche da Bologna, prima fra le grandi città della ...A un anno e mezzo di distanza dall'istituzione del limite di 30km orari nelle vie del centro abitato,il primato nazionale della bassa velocità nella mobilità urbana. Un esempio seguito da altri Comuni in Italia, e ora annunciato anche da Bologna, prima fra le grandi città della ... Olbia rivendica primato in Italia per limite 30 km orari A un anno e mezzo di distanza dall'istituzione del limite di 30km orari nelle vie del centro abitato, Olbia rivendica il primato nazionale della bassa velocità nella mobilità urbana. (ANSA) ...