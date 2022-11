”Notti blu” | il nuovo brano di Alessandra Amoroso disponibile dall’11 novembre

Agenzia ANSA

... Alessandra Amoroso torna a farci ballare con(Epic/Sony Music), il nuovo brano fuori venerdì 11 novembre. Il brano, scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef , è disponibile da ...Per 18, le sensibili antenne Lofar hanno "ascoltato" un'area di cielo delle dimensioni ... Insono evidenziati i dati a raggi X di Rosat, che mostrano il gas caldo tra le galassie. In ... Alessandra Amoroso torna a far ballare con 'Notti Blu' I dati sono stati raccolti durante 18 notti osservative con le migliaia di antenne che formano il radiotelescopio LOFAR. L'origine dell'emissione radio attorno ad Abell 2255 sembra sia legata all'enor ...In attesa di incontrare il pubblico nei palasport dal 29 novembre con il "Tutto Accade Tour", Alessandra Amoroso torna a far ballare con "Notti Blu" (Epic/Sony Music), il nuovo brano, scritto da David ...